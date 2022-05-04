Россиянам назвали самую правильную схему питания для стройности

Диетолог Лушникова посоветовала соблюдать адекватную норму калорий

Диетолог Ольга Лушникова в беседе с «Лентой.ру» рассказала россиянам, что необходимо сделать свое питание разнообразным и сбалансированным, чтобы сохранить красоту и стройность. Она назвала самую правильную, по ее мнению, схему питания для здоровья и посоветовала полезные продукты, которые стоит добавить в продуктовую корзину.

Калораж зависит от образа жизни

В первую очередь, Лушникова советует обратить внимание на калорийность продуктов. «Существует такое понятие, как основной обмен — это минимальная норма калорий, которые необходимы человеку для обеспечения работы всего организма. Если употреблять меньше калорий, чем тратится в рамках основного обмена, это может привести к негативным последствиям», — сообщила она. Диетолог объяснила, что на активность и физические нагрузки требуется дополнительная энергия, а значит и дополнительные калории, поэтому надо соблюдать адекватный образу жизни калораж.

Углеводы должны быть сложными и разнообразными

По ее словам, питание также должно быть сбалансировано по макронутриентам, то есть белкам, жирам и углеводам. «С пищей обязательно должны поступать сложные углеводы. Они содержатся в различных крупах, цельных злаках, овощах, фруктах, бобовых. При этом важно составлять рацион максимально разнообразно», — добавила Лушникова. Для этого она советует руководствоваться «правилом радуги», которое гласит: чем больше на тарелке продуктов разных цветов, тем лучше.

Белки являются источником незаменимых аминокислот

Белки, продолжает врач, должны быть как растительного, так и животного происхождения. На белки животного происхождения, по словам Лушниковой, следует обратить особое внимание, поскольку они содержат все незаменимые аминокислоты, которые самостоятельно не синтезируются в организме и могут поступать только с пищей. «Источниками незаменимых белков являются рыба, моллюски, морепродукты, птица, нежирное мясо, яичный белок и молочные продукты», — отметила она.

Жиры

Что касается животных жиров, их, по словам Лушниковой, должно быть меньше в рационе, чем растительных. «Например. можно себе позволить небольшой кусочек сала или сливочного масла, холестерин тоже должен поступать в организм, но в небольшом количестве, поскольку является производным для наших половых гормонов», — объяснила она. В качестве источников правильных жиров, врач советует обратить внимание на жирную морскую рыбу, семена льна, а также на оливковое и конопляное масла и масло авокадо.

Число приемов пищи

Диетолог также упомянула о наиболее правильной, по ее мнению, схеме питания. «Я бы рекомендовала всем людям придерживаться следующего режима питания: три полноценных приема пищи и один-два перекуса. Перекусы, в свою очередь должны правильными, например горсть орехов, фрукт или бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком рыбы». Завтрак диетолог советует делать самым плотным приемом пищи, а на ужин есть легкие салаты с белковой составляющей, например с кусочком рыбы или курицы.

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