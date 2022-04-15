Диетологи перечислили необходимые каждому человеку БАДы

ETNT: коллаген и фолиевая кислота необходимы каждому человеку

Группа диетологов в интервью для ETNT рассказала, что не все витамины и БАДы являются бесполезными. Они объяснили, что существует ряд необходимых каждому человеку добавок, и перечислили витамины, которые помогут улучшить состояние кожи, работу сердца и снизить воспаление.

Диетологи отмечают, что многие врачи часто не назначают пациентам дополнительные витаминные добавки, считая их бесполезными. Однако, по их мнению, существуют несколько БАДов, которые действительно эффективны для лечения и профилактики многих заболеваний. «Определенные медицинские условия, экономические или демографические факторы, влияющие на доступ к еде, этапы жизни и специальные диеты могут увеличить риск дефицита витаминов, что может поставить под угрозу ваше здоровье», — отмечает диетолог Мираллик.

Среди эффективных добавок она выделяет коллаген или коллагеновые пептиды, которые не только приносят пользу костям и мышцам, но и способствуют омоложению кожи лица. Фолат или фолиевая кислота являются формой витамина В, который особенно важно принимать беременным или тем, кто только планирует зачать ребенка. «Главное преимущество фолиевой кислоты — способность снять симптомы воспаления в головном мозге. На базовом уровне фолиевая кислота — это один из самых важных витаминов для развития нервной системы», — объясняет Мираллик.

Если человек недополучает достаточное количество Омега-3 из рациона, то масло криля помогает восполнить дефицит. «Исследования показали, что эти жирные кислоты могут принести пользу здоровью сердца, а также борются с воспалительными процессами в организме», — говорит доктор медицинских наук Мира Илич.

Кроме того, диетологи рекомендуют принимать инулин, который необходим для здоровья кишечника, а также витамин D. Эксперты подчеркивают, что перед употреблением любых БАДов и витаминов лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее диетолог перечислила последствия дефицита витамина С. По ее словам, при нехватке этого органического вещества наблюдается ухудшение состояния суставов и хрящей.

