Перечислены последствия дефицита витамина С

Диетолог Соломатина связала подверженность простудам и усталость с дефицитом витамина C

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о связи витамина C с нормальным функционированием кровеносных сосудов. При нехватке этого органического вещества также наблюдается ухудшение состояния суставов и хрящей, поскольку он участвует в синтезе коллагена. Об этом и других последствиях нехватки витамина C специалист рассказала «Ленте.ру».

«Витамин С. Казалось бы, всем привычный элемент. Источники тут очень простые — свежие фрукты, овощи. Он содержится даже в картошке. Витамин не дефицитный, но он очень нестойкий. Он разрушается под действием света и тепла. Плюс у некоторых категорий граждан он разрушается быстрее. У курильщиков, скажем, у работающих на вредных предприятиях, у людей, подверженных хроническому острому стрессу», — сообщила Соломатина.

Запастись витамином C впрок не получится, отметила диетолог. Он очень быстро выводится из организма. «Поэтому для того, чтобы не быть подверженным вирусным заболеваниям, ОРВИ и всем остальным простудным заболеваниям, этот витамин должен присутствовать не тогда, когда человек уже заболел, а как профилактика, потому что он необходим для того, чтобы синтезировались антитела», — поделилась врач.

Также витамин C необходим для нормально работы соединительной ткани. «Это наши сосуды, все капилляры, наш тургор кожи, то есть наш эластиново-коллагеновый слой. Коллаген без витамина C не может синтезироваться, а коллаген — это не только наши хрящи, суставы, волосы, ногти и кости, но он входит в каждую структуру клетки, то есть клетка держит свою форму за счет коллагена», — указала Соломатина.

Без витамина C не будет усваиваться железо, объяснила специалист.

Если железо не усваивается, соответственно, возникает анемия, образуется гипоксия, то есть клетки недополучают кислорода и начинают задыхаться. А задыхающаяся клетка не может нормально выполнять свои функции и идет очень быстро старение Елена Соломатина диетолог

Сигналами о том, что в организме образовался дефицит витамина C, послужат следующие симптомы: усталость с утра, подверженность простудам, кровоточивость десен, выпадение волос. «Более серьезная нехватка проявляется появлением темных пятнышек на коже, это точечные кровоизлияния. Симптомы могут смазаны. Все эти проявления могут относиться к разным нехваткам, но все равно перебрать с витамином C сложно, поэтому его всегда должно быть в достатке в рационе», — посоветовала врач.

Больше всего этого органического вещества содержится в ягодах. «В смородине много витамина C. Как в свежей, так и в замороженной. Чемпион по содержанию витамина C — шиповник. Можно пить шиповник, даже если часть разрушится от горячей воды, остальное все, что останется, покроет норму витамина с лихвой», — посоветовала Соломатина.

Ранее диетолог рассказала о связи гиповитаминоза и психических расстройств. По ее словам, нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной к ним предрасположенности, витамина В — к тревожности и бессоннице, нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению.