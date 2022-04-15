Перечислены распространенные симптомы дефицита витамина B12

Диетолог Соломатина назвала симптомы дефицита B12, списываемые на возрастные проблемы

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о развитии дефицита витамина B12 во время поста. Он очень важен для нервной системы, подчеркнула специалист. Его нехватка ведет к хронической усталости и спутанности сознания, указала Соломатина. Об этом диетолог рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Так как сейчас идет пост, актуально говорить о витамине B12. Он есть только в продуктах животного происхождения, в растениях его нет. Он должен регулярно поступать в организм, в отличие от витамина D, который может накапливаться», — указала Соломатина.

Витамины группы B водорастворимые. Их необходимо принимать регулярно для того, чтобы не развилась нехватка.

«У пожилых людей часто бывает нарушение всасывания различных веществ. Так как витамин B12 получается с продуктами животного происхождения, пожилые люди часто в силу разных обстоятельств, экономических или, например, из-за повышенного холестерина меньше едят такие продукты», — указала врач.

Пожилые люди уходят от продуктов животного происхождения и получают проблему в виде нарушений нервной системы Елена Соломатина врач-диетолог

В частности, у человека могут появиться головокружения, шаткость походки, бессонница, хроническая усталость, спутанность сознания. Эти симптомы по ошибке списывают на возраст, однако дефицит B12 вызывает те же проблемы. «Иногда причина бывает в нехватке витамина B12 в организме. На это нужно обращать внимание и пополнять запасы этого органического вещества», — сообщила диетолог.

Ранее Соломатина рассказала о связи гиповитаминоза и психических расстройств. По ее словам, нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной к ним предрасположенности, недостаток витамина В приводит к тревожности и бессоннице, нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению.