Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Перечислены распространенные симптомы дефицита витамина B12

Диетолог Соломатина назвала симптомы дефицита B12, списываемые на возрастные проблемы

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о развитии дефицита витамина B12 во время поста. Он очень важен для нервной системы, подчеркнула специалист. Его нехватка ведет к хронической усталости и спутанности сознания, указала Соломатина. Об этом диетолог рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Так как сейчас идет пост, актуально говорить о витамине B12. Он есть только в продуктах животного происхождения, в растениях его нет. Он должен регулярно поступать в организм, в отличие от витамина D, который может накапливаться», — указала Соломатина.

Витамины группы B водорастворимые. Их необходимо принимать регулярно для того, чтобы не развилась нехватка.

«У пожилых людей часто бывает нарушение всасывания различных веществ. Так как витамин B12 получается с продуктами животного происхождения, пожилые люди часто в силу разных обстоятельств, экономических или, например, из-за повышенного холестерина меньше едят такие продукты», — указала врач.

Пожилые люди уходят от продуктов животного происхождения и получают проблему в виде нарушений нервной системы

Елена Соломатинаврач-диетолог

В частности, у человека могут появиться головокружения, шаткость походки, бессонница, хроническая усталость, спутанность сознания. Эти симптомы по ошибке списывают на возраст, однако дефицит B12 вызывает те же проблемы. «Иногда причина бывает в нехватке витамина B12 в организме. На это нужно обращать внимание и пополнять запасы этого органического вещества», — сообщила диетолог.

Ранее Соломатина рассказала о связи гиповитаминоза и психических расстройств. По ее словам, нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной к ним предрасположенности, недостаток витамина В приводит к тревожности и бессоннице, нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Европе предсказали зависимость от российского газа на годы
Ким Чен Ын подарил роскошную квартиру телезвезде
В Москве мужчина годами насиловал малолетнюю дочку сожительницы
В Белом доме высказались о поездке Байдена в Киев
Стало известно о нарушениях властей Греции при отправке оружия на Украину
В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей
В России заподозрили СБУ в систематических пытках задержанных
Описана дальнейшая судьба крейсера «Москва»
Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста из России
Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.