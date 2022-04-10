Популярность мобильных приложений для психического здоровья резко выросла

«Ъ»: рынок мобильных приложений для укрепления психического здоровья переживает бум

В мире резко выросла популярность мобильных приложений для укрепления психического здоровья. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Лидером рынка являются пользователи из США, на них приходится 35 процентов всех загрузок. Причинами такого интереса называется отсутствие материальной возможности обратиться к врачам со своими проблемами. Также роль играет отсутствие достаточного числа специалистов или страх перед посещением врачей.

Подсчитано, что в сегменте mental health (психическое здоровье) появилось около 20 тысяч приложений. В 2019 году пользователи потратили на них 203 миллиона долларов, а в 2020 году — уже 269 миллионов. По прогнозам аудиторской компании Deloitte, по итогам 2022 года затраты достигнут 500 миллионов долларов. в Grand View Research уверены, что к 2030 году рынок достигнет 17,5 миллиарда долларов.

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