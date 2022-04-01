Психолог назвал способ сохранять спокойствие в период информационной войны

Психолог Эдгард Зайцев посоветовал сохранять позитивное мышление в период инфовойны

Клинический психолог Эдгард Зайцев назвал способ сохранять самообладание и спокойствие в период информационной войны. В эфире AmurMedia психолог объяснил, что негативные эмоции после прочтения новостей о событиях в мире провоцируют развитие ряда заболеваний, в том числе, и психических.

Он заявил, что стресс, который испытывает человек от подобного контента, становится триггером к эмоциональному дисбалансу и потере контроля над собой. Как отмечает психолог, мы можем контролировать внутреннее состояние и обладаем для этого достаточным количеством ресурсов. Эмоциональный фон жизни, как отметил эксперт, напрямую зависит от нашего восприятия.

«Что человек себе придумает, то и будет проживать. Не думайте о негативе, потому что так вы его притягиваете. Реальность, которую мы создаем в голове, является проекцией нашей жизни», — отметил он. Для обретения спокойствия в период инфовойны Зайцев советует сохранять позитивное мышление и не воспроизводить негативные сценарии в голове. «Позитивное мышление является залогом сохранения психического, а значит и физического здоровья, так как организм — это система взаимосвязанных и соподчиненных элементов», — заключил психолог.

Ранее сообщалось, какой способ борьбы со стрессом оказался самым распространенным среди россиян.