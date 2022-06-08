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Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили

Выступление рок-группы «Би-2» на ПМЭФ отменили

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выступление рок-группы «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отменили. Информация о концерте коллектива пропала с сайта ресторана Ginza, где и должны были выступить музыканты.

Цена билета на шоу, запланированное на 17 июня, начиналась от 50 тысяч рублей. Сама группа пока никак не прокомментировала случившееся.

«Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщает, что концерт отменили после звонка представителя из силовых ведомств. При этом в пресс-службе Ginza утверждают, что решение об отмене принято «в связи с динамикой продаж»

Ранее участники «Би-2» перенесли семь концертов летнего тура по России — это случилось после отмены их выступлений в Омске и Санкт-Петербурге. «Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года» — говорилось в соцсетях группы.

28 апреля стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

Музыканты в свою очередь рассказали, что для каждого шоу выстраивают вокруг сцены черный «кабинет», который считают неотъемлемой частью сценографии. По их словам, администрация площадки начала разбирать их декорации, а затем заблокировала вход для зрителей и выставила дополнительную охрану.

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Марина Погосян
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