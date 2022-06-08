Американский конгрессмен раскритиковал пресс-секретаря Байдена

Конгрессмен США Биггс назвал заявление пресс-секретаря Байдена «худшим в истории»

Конгрессмен США Энди Биггс раскритиковал пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер за заявление о том, что американская экономика находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал заявление пресс-секретаря президента США Джо Байдена «худшим в истории». «У нас исторический рекорд по инфляции, ценам на топливо и падению заработной платы. Занятость почти не растет, и надвигается рецессия. Американцы заслуживают большего, чем режим Байдена», — возмутился Биггс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла комментарий Карин Жан-Пьер об американской экономике. «Экономика США сейчас "в лучшем положении, чем когда-либо в нашей истории". (...) Жду комментария [экс-президента Дональда] Трампа и удачно подобранного им по этому случаю эмодзи», — пошутила Захарова.