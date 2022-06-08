Захарова высмеяла нового пресс-секретаря Белого дома и попросила Псаки вернуться

Захарова в шутку попросила Псаки вернуться в Белый дом и пообещала «все простить»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о состоянии американской экономики, высмеяла ее и в шутку попросила экс-представителя администрации Джен Псаки вернуться. Цитата опубликована в Telegram.

«Экономика США сейчас "в лучшем положении, чем когда-либо в нашей истории" — пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер. Жду комментария [экс-президента Дональда] Трампа и удачно подобранного им по этому случаю эмодзи», — пошутила Захарова.

Она добавила, что хочет возвращения Псаки на пост и пообещала все простить.

После ухода с должности Джен Псаки станет ведущей на телеканале MSNBC. По словам президента телеканала Рашиды Джонс (Rashida Jones), программу, ведущей которой будет бывший пресс-секретарь Белого дома, покажут в эфире в первом квартале 2023 года. Проект пока находится в стадии разработки, его название не раскрывается.