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Бывший пресс-секретарь Белого дома станет телеведущей

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки станет ведущей на телеканале MSNBC

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки станет ведущей на телеканале MSNBC. Об этом пишет NBC News.

«Джен Псаки начнет работать на MSNBC этой осенью и будет вести собственную передачу», — говорится в сообщении.

По словам президента телеканала Рашиды Джонс (Rashida Jones), программу, ведущей которой будет бывший пресс-секретарь Белого дома, покажут в эфире в первом квартале 2023 года. Проект пока находится в стадии разработки, его название не раскрывается.

«Она (Псаки — прим. «Ленты.ру») является знакомым лицом для зрителей телеканала MSNBC и пользуется доверием у них. Мы с нетерпением ждем, когда она начнет делиться своим мнением в этот важный предвыборный сезон», — заявила Джонс.

Также отмечается, что Псаки будет сниматься в передачах, посвященных выборами в Конгресс и выборами президента США в 2024 году.

О том, что Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома ради журналистской карьеры, сообщалось 13 мая. Новым представителем Белого дома назначили ее заместительницу — Карин Жан-Пьер. Она стала первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.

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Евгения Наумова
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