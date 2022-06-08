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Блинкен заявил о непричастности США к продовольственному кризису

Госсекретарь Блинкен: санкции США против России не влияют на продовольственный кризис
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Американские санкции против России не являются причиной обострения проблемы с глобальной продовольственной безопасностью, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет «Интерфакс».

По его словам, Вашингтон не причастен к появлению мирового кризиса и не влияет на него. Во время беседы с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом дипломат уточнил, что принятые Вашингтоном ограничительные меры не мешают экспорту украинских или российских сельскохозяйственных товаров, включая продовольствие и удобрения. «Они не препятствуют операциям, которые необходимы для этого экспорта, таким, как банковские операции или судоходство», — уточнил Блинкен.

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Ранее госсекретарь заявил, что Россия занимается шантажом, а не содействием решению мирового продовольственного кризиса. По его мнению, президент России Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия» и добивается того, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции».

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Марина Совина
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