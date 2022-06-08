Британия пообещала Украине ракеты для деблокирования портов
Правительство Великобритании пообещало Киеву поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования портов Украины. Об этом сообщила газета Daily Telegraph, передает ТАСС.
Как указывает издание, с помощью поставок противокорабельных средств власти Британии надеются разрешить ситуацию с вывозом украинского зерна. До этого украинский посол в Турции Василий Боднар отмечал, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны лишь при передаче «вооружений для защиты от угроз с моря».
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию не решит проблемы с экспортом зерна с Украины. По его словам, США будут пристально следить за визитом министра в турецкую столицу, но уверены, что одной поездки для решения вопроса транспортировки сельскохозяйственных культур будет недостаточно.