Британия пообещала Украине ракеты для деблокирования портов

Daily Telegraph: Британия пообещала Украине ракеты Brimstone для деблокирования портов

Правительство Великобритании пообещало Киеву поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования портов Украины. Об этом сообщила газета Daily Telegraph, передает ТАСС.

Как указывает издание, с помощью поставок противокорабельных средств власти Британии надеются разрешить ситуацию с вывозом украинского зерна. До этого украинский посол в Турции Василий Боднар отмечал, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны лишь при передаче «вооружений для защиты от угроз с моря».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию не решит проблемы с экспортом зерна с Украины. По его словам, США будут пристально следить за визитом министра в турецкую столицу, но уверены, что одной поездки для решения вопроса транспортировки сельскохозяйственных культур будет недостаточно.