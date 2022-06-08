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Канада и США усилят экспортный контроль товаров и технологий из-за России

Канада и США заявили о планах лишить Россию критически важных товаров и технологий

Фото: Pexels.com

Правоохранительные органы Канады и США усилят взаимодействие по соблюдению экспортных ограничений в области технологий и другой продукции, которая может способствовать развитию военных возможностей России, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство пограничных служб Канады.

Как уточнили в ведомстве, страны намерены обмениваться данными, конфисковывать поставки и сотрудничать в проведении расследований. Они постараются лишить Россию критически важных товаров и технологий и не допустить их попадания в страну. «Мы планируем укрепить сотрудничество для выявления, сдерживания и пресечения нарушений экспортного контроля», — подчеркнули в агентстве.

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Президент считает, что у нынешнего поколения есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к стране.

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Марина Совина
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