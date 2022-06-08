Раскрыто число выгодно купивших путешествия россиян

Вице-премьер Чернышенко: в этом году свыше 30 тысяч россиян купили доступные путешествия

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в этом году число туристов, которые воспользовались чартерной программой и смогли выгодно купить перелеты по стране, превысило 30 тысяч человек. Его слова передает ТАСС.

Как отметил вице-премьер, благодаря субсидиям на чартерные авиарейсы от нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза.

«Расширяем и географию полетов. Если в прошлом году туристам было доступно семь направлений, то в этом их уже 12. Всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов», — раскрыл детали Чернышенко.

Так, в список доступных направлений вошла Бурятия, Владивосток, Дагестан, Чечня, Калининград, Татарстан, Тобольск, Тюмень, Сахалин, Алтай, Камчатка и Карелия.

Ранее в апреле стало известно, что россияне раскупили почти все места на чартерные рейсы в Махачкалу. Отмечалось, что на базе перелетов в Дагестан путешественники могут приобрести как короткие путевки, так и более длительные туры с выездами в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию-Аланию. Например, минимальная стоимость трехдневного отдыха с авиабилетами и проживанием начинается от 29 тысяч рублей на двоих.