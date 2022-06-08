Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Бык убил ребенка и оказался под арестом

Independent: полиция Южного Судана задержала быка за убийство 12-летнего мальчика

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Быка из Озерной провинции Южного Судана арестовали за убийство 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Independent.

Запряженное в плуг животное шло рядом с одной из ферм, когда поблизости оказался ребенок. Бык по неизвестной причине сразу же бросился на него. Мальчик погиб на месте от единственного удара. Прибывшая на место полиция задержала быка и его владельца.

«Бык находится под арестом в полицейском участке. Тело мальчика направили в больницу для проведения вскрытия, после чего его забрали родственники для организации похорон», — сообщил майор полиции Элайджа Мабор.

Материалы по теме:
Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Нашли стрелочникаЛюди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
4 апреля 2018
Трагедия лишнего зверя За что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
Трагедия лишнего зверяЗа что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
13 февраля 2014

Согласно местному законодательству, любое домашнее животное, которое убивает человека, автоматически отдается в качестве компенсации семье жертвы.

Ранее сообщалось, что суд в городе Румбек, Южный Судан, приговорил к трем годам тюрьмы барана, насмерть забодавшего пожилую женщину. Животное было задержано полицией Румбека после того, как оно многократно бодало свою жертву, пока та не скончалась.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Лидер «Справедливой России — За правду» Миронов попал в ДТП с курьером в Москве
Эксперт по сну одобрила лайфхак из TikTok для засыпания за две минуты
Туктамышева одобрила ужесточение возрастного ценза в фигурном катании
Производитель водки Finlandia отчитался о потерях из-за ухода из России
ООН пригрозила миру дефицитом зерновых культур из-за роста цен на удобрения
Бык убил ребенка и оказался под арестом
Окрасившееся в необычный цвет море в российском городе попало на видео
Создан регенерирующий сердце гель
Эстония призвала усилить восточный фланг НАТО
В России резко подорожали два типа недвижимости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.