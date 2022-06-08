Бык убил ребенка и оказался под арестом

Independent: полиция Южного Судана задержала быка за убийство 12-летнего мальчика

Быка из Озерной провинции Южного Судана арестовали за убийство 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Independent.

Запряженное в плуг животное шло рядом с одной из ферм, когда поблизости оказался ребенок. Бык по неизвестной причине сразу же бросился на него. Мальчик погиб на месте от единственного удара. Прибывшая на место полиция задержала быка и его владельца.

«Бык находится под арестом в полицейском участке. Тело мальчика направили в больницу для проведения вскрытия, после чего его забрали родственники для организации похорон», — сообщил майор полиции Элайджа Мабор.

Согласно местному законодательству, любое домашнее животное, которое убивает человека, автоматически отдается в качестве компенсации семье жертвы.

Ранее сообщалось, что суд в городе Румбек, Южный Судан, приговорил к трем годам тюрьмы барана, насмерть забодавшего пожилую женщину. Животное было задержано полицией Румбека после того, как оно многократно бодало свою жертву, пока та не скончалась.