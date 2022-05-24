Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Суд приговорил барана к трем годам тюрьмы за убийство

Hasan Jasim: баран забодал пожилую женщину и был приговорен к тюрьме

Фото: Hasanjasim.online

Суд в городе Румбек, Южный Судан, приговорил к трем годам тюрьмы барана, насмерть забодавшего пожилую женщину. Об этом сообщает Hasan Jasim.

Животное было задержано полицией Румбека после убийства. Оно многократно бодало свою жертву, пока та не скончалась.

Материалы по теме:
Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Нашли стрелочникаЛюди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
4 апреля 2018
Трагедия лишнего зверя За что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
Трагедия лишнего зверяЗа что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
13 февраля 2014

Помимо самого барана, был наказан и его владелец. Суд обязал его отдать семье жертвы пять коров в качестве компенсации за смерть родственницы.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы строгого режима, расположенной в городе Коломбо, Шри-Ланка, сбежал кот-наркокурьер. Представители тюрьмы отказались комментировать инцидент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
76-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет своей привлекательности
Патрушев призвал отказаться от Болонской системы образования в России
В ДНР назвали число отбитых у ВСУ городов и поселков
Захарова рассказала о разработке новой концепции внешней политики России
Названы возможные задачи Су-57 на Украине
Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда» на сцену
Экономист высказался о судьбе курса доллара
В СКР возбудили дело после обстрела автомобиля с российским корреспондентом
Стало известно о сроках потепления в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.