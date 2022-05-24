Суд приговорил барана к трем годам тюрьмы за убийство

Hasan Jasim: баран забодал пожилую женщину и был приговорен к тюрьме

Суд в городе Румбек, Южный Судан, приговорил к трем годам тюрьмы барана, насмерть забодавшего пожилую женщину. Об этом сообщает Hasan Jasim.

Животное было задержано полицией Румбека после убийства. Оно многократно бодало свою жертву, пока та не скончалась.

Помимо самого барана, был наказан и его владелец. Суд обязал его отдать семье жертвы пять коров в качестве компенсации за смерть родственницы.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы строгого режима, расположенной в городе Коломбо, Шри-Ланка, сбежал кот-наркокурьер. Представители тюрьмы отказались комментировать инцидент.