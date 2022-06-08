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Мэр Мелитополя подала заявление на российское гражданство

Глава администрации Мелитополя подала заявление на получение гражданства России
Галина Данильченко

Галина Данильченко. Кадр: телеграм-канал «Администрация города Мелитополя»

Назначенный российскими военными мэр Мелитополя Галина Данильченко подала документы на получение российского гражданства. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Сама процедура в отделении занимает не более 15 минут с учетом биометрии», — рассказала Данильченко.

По ее словам, за первые несколько дней приема заявок за получением гражданства обратились более тысячи человек. Глава администрации добавила, что «это только начало», и в будущем число обладателей российских паспортов в регионе возрастет.

До начала военной операции на Украине Данильченко занимала пост секретаря городского совета Мелитополя. После входа в город российских войск она возглавила ВГА и объявила о подготовке к референдуму о вхождении в состав России.

Ранее глава администрации заверила, что с 1 сентября 2022 года школьники в Мелитополе начнут обучаться на русском языке с пятибалльной системой оценки.

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Алевтина Запольская
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