В Литве сообщили о дефиците древесины из-за санкций против России и Белоруссии

Замминистра Аугутис сообщил о дефиците в Литве древесины из-за санкций против России

Литва столкнулась с дефицитом древесины. Об этом заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис, передает РИА Новости.

Он объяснил, что страна импортировала древесину из России и Белоруссии, однако из-за санкций поставки прекратились.

В связи с этим ведомство запланировало изменить правила вывоза древесины из страны, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие государства Евросоюза. По словам Аугутиса, Литва остается последней страной в регионе, где древесину может купить «любой желающий», — соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.

6 июня стало известно, что глобальный дефицит алмазов усилился, потому что Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — Индию и Европу. Лидер российского рынка АЛРОСА находится под санкциями, из-за которых возникают проблемы с оплатой при поставках в Индию. Тем не менее падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен, усилившимся из-за нехватки сырья.

В апреле в Чехии выразили опасения из-за нехватки ресурсов, которая, по мнению газеты Lidovky, возникла вследствие проводимой властями страны антироссийской политики. «Возможное прекращение поставок из России может вылиться в дефицит других вещей, которые импортируются оттуда в больших количествах. Речь идет о фанере, слюде, алюминии, никеле, различных видах асфальта, а также дрожжах, дереве и, например, картоне», — говорится в статье о грозящих экономике страны проблемах.