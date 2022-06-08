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В центре Донецка произошел мощный взрыв

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что украинские войска обстреляли центр города

Фото: Николай Тришин / ТАСС

В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, украинские войска обстреляли центр города. В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что попадания зафиксированы, в частности, в районе площади Ленина и Дома правительства.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете (СК) России начали проводить расследование произошедшего 30 мая обстрела Донецка со стороны украинских военных. В результате тех артиллерийских ударов погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток, были ранены около 20 человек, повреждены две школы и гимназия. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, эти обстрелы оказались самыми массированными с 2014 года.

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Алевтина Запольская
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