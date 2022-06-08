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В Ростовской области назвали способ привлечь больше туристов

Турмаршрут «Стартап Петра I» может получить статус национального

Фото: Wikimapia

Маршрут «Стартап Петра I» вошел в число пяти туристических маршрутов, рекомендованных к получению национального статуса экспертным советом при Ростуризме. Об этом пишет «Интерфакс».

По мнению министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, присвоение маршруту национального статуса может стать способом привлечения дополнительного внимания туристов к области. Так, в 2021 году «Стартап Петра I» уже был опробован путешественниками и получил большое количество положительных отзывов. Планируется, что к 2027 году тур сможет проходить до 20 тысяч человек ежегодно.

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В рамках трехдневной программы туристам предлагается преодолеть 265 километров, посещая достопримечательности Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, а также нескольких мест на побережье Азовского моря. Летом маршрут можно пройти морским путем от Азова в Таганрог и увидеть берег города с моря — отмечается, что именно так его видел великий российский император.

Кроме того, в настоящее время в Ростовской области ведется разработка еще двух туристических маршрутов — «Дорогами казаков» и «Долина Дона», которые также смогут претендовать на национальный статус.

Ранее, в мае, стало известно, что первая часть туристического маршрута «Большая Кубанская тропа» от Тамани до Сочи будет запущена в этом году. Так, для путешественников будет построена вся необходимая инфраструктура, включая кемпинги, турбазы, приюты, гостевые дома и объекты питания.

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Дарья Рыбак
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