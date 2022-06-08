В России ускорился вывоз досок

«Рослесинфорг»: вывоз досок и бруса из России ускорился на 10 процентов

Поставки российских пиломатериалов за рубеж в первые пять месяцев текущего года выросли на 10 процентов, до 11,2 миллиона кубометров. Большая часть пришлась на доски, брус и пиловочник (сырье для производства досок). Об этом со ссылкой на данные «Рослесинфорга» сообщает РБК.

Почти 70 процентов от экспорта ушло в «дружественные» страны, в первую очередь Китай и Узбекистан. В них объем поставок увеличился на 13 процентов, до 7,8 миллиона кубометров. В «недружественные» государства, которые после начала действий российских войск на территории Украины ввели санкции в отношении России, поставки выросли на 3,7 процента.

В январе-мае в Китай, который остается крупнейшим покупателем российского леса, поставлено 5,24 миллиона кубометров, что на 18,8 процента больше, чем год назад. Однако это меньше, чем 5,49 миллиона кубометров в тот же период в 2020 году, когда еще не были введены жесткие антиковидные ограничения.

Впрочем, российская статистика существенно расходится с китайской. Таможня КНР сообщает о росте поставок древесины из России за январь-апрель только на 1,2 процента, причем в апреле наблюдалось снижение на 10,5 процента. По мнению гендиректора Lesprom Network Алексея Богатырева, такое противоречие может объясняться тем, что российские поставщики сознательно указывают в качестве направления Китай, но везут товар в другую страну.

Самый резкий рост закупок российского леса показал Сингапур — в 17 раз. Эксперты полагают, что государство используют в качестве перевалочной базы для поставок в другие регионы.

Евросоюз запретил импорт лесной продукции из России 8 апреля. Такая мера вошла в пятый пакет санкций. Отдельно поставки пришлось остановить из-за того, что в Европу перестали пропускать грузовики российских транспортных компаний. Позднее российские власти запретили поставки в «недружественные» страны, в том числе в страны ЕС и США, древесины, сырья для производства бумаги и фанеры.