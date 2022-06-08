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Плененный британский наемник сообщил о других иностранцах на стороне ВСУ

Сдавшийся в плен британский наемник Хилл заявил, что в его группе было шесть иностранцев

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Взятый в плен британский наемник Эндрю Хилл рассказал, что в состав его группы на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) входили еще шесть иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам пленного, вместе с ним на огневой позиции находились граждане США, Германии и один подданный Дании с позывным Тони (Tony). Как уточнил собеседник агентства, данные иностранные наемники были убиты в ходе наступления подразделений Вооруженных сил России.

Отмечается, что на позицию в Николаевской области, где Хилл был взят в плен, наемник был доставлен 25 апреля.

Ранее Минобороны России опубликовало видео со взятым в плен британским наемником Эндрю Хиллом. Тот рассказал, что прибыл на Украину по собственному желанию через Польшу, но не смог объяснить, кто отдавал его группе приказы.

6 июня Эндрю Хиллу и другому британскому наемнику Шону Пиннеру были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела. При это глава республики Денис Пушилин подчеркнул, что суд над этими наемниками не является частью военного трибунала.

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Марина Совина
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