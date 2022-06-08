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Стало известно о еще одном ДТП с участием водителя лидера эсеров Миронова

Водитель лидера эсеров Миронова на автомобиле Genesis попадал в ДТП в апреле 2021 года
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Водитель автомобиля Genesis с мигалкой, который сбил курьера в центре Москвы, в апреле прошлого года уже попадал в ДТП. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Тогда водитель лидера эсеров Сергея Миронова на автомобиле этой же марки столкнулся с иномаркой Hyundai в Замоскворецком районе столицы. У машины Genesis в том ДТП оказался поврежден бок.

По данным издания, всего автомобиль находится в эксплуатации 3 года 9 месяцев и за это время машина преодолела свыше 300 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что автомобиль Genesis, который сбил курьера на улице Сретенка в Москве, числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду».

После ДТП водитель машины попытался быстро скрутить номера, однако не успел это сделать. Очевидцы аварии смогли их сфотографировать.

Пострадавшего курьера с подозрением на повреждение ноги отправили в больницу. В управделами президента России подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля с мигалкой в центре столицы.

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Анна Щербакова
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