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Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Еревана после приезда Лаврова

Неизвестные сообщили о заложенной бомбе в аэропорту Еревана после прибытия Сергея Лаврова

Фото: Globallookpress.com

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Звартноц в Ереване сразу после того, как с визитом в город прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет «Sputkik Армения» со ссылкой на пресс-службу кризисного управления МЧС страны.

Как заявили спасателям во время телефонного звонка, на территории аэровокзала якобы заложена бомба. Туда были срочно направлены боевой расчет пожарных, оперативная группа центра кризисного управления, кинологи, а также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.

Отмечается, что инцидент не помешал поездке главы МИД России. Его кортеж направился из аэропорта в центр армянской столицы без происшествий.

Ранее стало известно, что участники очередной протестной акции в Армении закидали силовиков бутылками, камнями и металлическими предметами. В ответ те применили спецсредства. Пострадали несколько десятков человек.

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Алевтина Запольская
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