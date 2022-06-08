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Врач назвала способы защитить глаза во время перелетов

Офтальмолог Элизабет Хокс посоветовала использовать глазные капли во время перелетов

Фото: Shutterstock

Консультант офтальмологического и окулопластического хирурга, доктор Элизабет Хокс (Elizabeth Hawkes) назвала способы путешественникам защитить глаза от повреждений во время авиаперелетов. Ее слова приводит Yahoo.

В первую очередь врач призвала использовать капли, поскольку из-за низкого уровня влажности в самолете глаза могут стать сухими. При этом Хокс рекомендовала пассажирам не трогать глаза руками, так как это может усугубить ситуацию и привести к их раздражению.

Кроме того, офтальмолог посоветовала заменить контактные линзы на очки при многочасовых перелетах. «Перепады температуры и недостаток влажности во время полета могут вызвать раздражение глаз, и оно может усилиться, если вы носите контактные линзы», — объяснила она.

В заключение специалист порекомендовала каждые 20 минут делать перерывы при просмотре фильмов или чтении книг на борту, а также отказаться от ношения накладных ресниц. «Это поможет глазам отдохнуть и уменьшить напряжение», — заверила эксперт.

Ранее британские врачи назвали туристам самые необходимые во время поездок вещи в чемодане. По словам нейроофтальмолога Брэдли Каца (Bradley Katz), он всегда берет с собой в путешествия шейную подушку, поскольку она помогает предотвращать возможную боль в области головы и шеи, а также позволяет «всегда выглядеть свежим после сна».

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Татьяна Карпова
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