Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Здоровье глаз связали с долгой жизнью

Nature Communications: циркадные ритмы поддерживают здоровье глаз и продлевают жизнь

Фото: Jin Yeong Kim / Unsplash

Ученые Института Бака по исследованию старения в Калифорнии впервые продемонстрировали связь между диетой, циркадными ритмами, здоровьем глаз и продолжительностью жизни дрозофилы. Таким образом, здоровье глаз, которое можно поддержать здоровым сном, может способствовать долголетию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В 2016 году авторы работы опубликовали результаты исследования клеточного метаболизма, показывающие, что у плодовых мушек на ограниченной диете произошли значительные изменения в их циркадных ритмах в дополнение к увеличению продолжительности жизни. В новой работе было выявлено множество генов, которые одновременно реагировали на диету, а также демонстрировали подъемы и спады активности в разные моменты времени.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Ритмические гены, которые больше всего активировались при ограничении питания, по-видимому, работали в клетках глаза, в частности, в фоторецепторах, специализированных нейронов в сетчатке глаза, которые реагируют на свет. Ряд экспериментов показали, что содержание мух в постоянной темноте увеличивает продолжительность жизни насекомых. Исследования с помощью методов биоинформатики показали, что гены с ритмичной активностью, реагирующие на ограничения в питании, также влияют на продолжительность жизни.

Поскольку глаза подвергаются воздействию внешнего мира, иммунная защита в этих органах критически активна, что может привести к воспалению, которое, в свою очередь, если присутствует в течение длительного периода времени, вызывает или усугубляет ряд распространенных хронических заболеваний. По словам ученых, смотреть на экраны компьютеров и телефонов и подвергаться воздействию светового загрязнения глубокой ночью, способствует сильному нарушению циркадных ритмов.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило о существенных потерях ВСУ в Донбассе
Приостановку договора о морском промысле между Россией и Японией объяснили
Собчак возмутила кража ее карты отрывающихся «Макдоналдсов» в Москве
Apple обвинили в краже технологий у Xiaomi
Мэттью МакКонахи призвал усилить контроль за оборотом оружия в США
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Трехлетний россиянин получил ожоги тела из-за муравьиной кислоты
67-летний бывший президент Франции женился на любовнице
Кассирша забрала у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с деньгами через окно
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.