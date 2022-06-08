Суд арестовал активы Google еще на полмиллиарда рублей

Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей по заявлению ВГТРК

Арбитражный суд Москвы арестовал активы российского подразделения компании Google еще на полмиллиарда рублей. Сумма является обеспечительной мерой по иску ВГТРК. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявление ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — говорится в сообщении.

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее российскому подразделению Google, на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором ВГТРК требует обязать компанию восстановить доступ к YouTube-каналу журналиста Владимира Соловьева.