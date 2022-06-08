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Суд арестовал активы Google еще на полмиллиарда рублей

Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей по заявлению ВГТРК

Фото: Shutterstock

Арбитражный суд Москвы арестовал активы российского подразделения компании Google еще на полмиллиарда рублей. Сумма является обеспечительной мерой по иску ВГТРК. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявление ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — говорится в сообщении.

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее российскому подразделению Google, на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором ВГТРК требует обязать компанию восстановить доступ к YouTube-каналу журналиста Владимира Соловьева.

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Асель Минбаева
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