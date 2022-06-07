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Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах подразделения Google

Арбитражный суд Москвы по иску ВГТРК арестовал 500 млн на счетах ООО «Гугл»

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Арбитражный суд Москвы по заявлению ВГТРК наложил арест на счета и имущество российского подразделения компании Google (ООО «Гугл»). Как уточняет со ссылкой на размещенный в картотеке арбитражных дел документ ТАСС, в качестве обеспечительной меры арестована сумма в размере 500 миллионов рублей.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 000 000 рублей», — приводит агентство выдержку из документа.

Агентство уточняет, что истец захотел обязать ответчиков в лице Google LLC (США), ООО «Гугл», Google Commerce Limited и Google Ireland Limited вернуть доступ к каналам ВГТРК в YouTube и взыскать неустойку.

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Варвара Кошечкина
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