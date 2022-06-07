Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах подразделения Google

Арбитражный суд Москвы по иску ВГТРК арестовал 500 млн на счетах ООО «Гугл»

Арбитражный суд Москвы по заявлению ВГТРК наложил арест на счета и имущество российского подразделения компании Google (ООО «Гугл»). Как уточняет со ссылкой на размещенный в картотеке арбитражных дел документ ТАСС, в качестве обеспечительной меры арестована сумма в размере 500 миллионов рублей.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 000 000 рублей», — приводит агентство выдержку из документа.

Агентство уточняет, что истец захотел обязать ответчиков в лице Google LLC (США), ООО «Гугл», Google Commerce Limited и Google Ireland Limited вернуть доступ к каналам ВГТРК в YouTube и взыскать неустойку.