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Спорт

Чемпиона мира по боксу обокрали во время титульного боя

Чемпиона мира по боксу Наою Иноуэ обокрали во время титульного боя против Нонито Донэйра

Фото: Hiroaki Finito Yamaquchi / globallookpress.com

Злоумышленники обокрали дом японского боксера Наои Иноуэ, пока он дрался за титул против филиппинца Нонито Донэйра. Об этом сообщает AP.

Двое неизвестных проникли в дом чемпиона мира в Токио во время его титульного боя, зная, что ни самого Иноуэ, ни его родственников не будет на месте. Преступники украли ювелирные украшения, а также дорогостоящие сумки.

7 июня Иноуэ нокаутировал Донэйра и объединил три чемпионских пояса в легчайшем весе. Он лишил филиппинского боксера титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). До встречи с Донэйром у японца уже были пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

На счету Иноуэ 23 победы и ни одного поражения. 20 поединков он завершил нокаутом.

Николай Костюков
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