Чемпиона мира по боксу обокрали во время титульного боя

Чемпиона мира по боксу Наою Иноуэ обокрали во время титульного боя против Нонито Донэйра

Злоумышленники обокрали дом японского боксера Наои Иноуэ, пока он дрался за титул против филиппинца Нонито Донэйра. Об этом сообщает AP.

Двое неизвестных проникли в дом чемпиона мира в Токио во время его титульного боя, зная, что ни самого Иноуэ, ни его родственников не будет на месте. Преступники украли ювелирные украшения, а также дорогостоящие сумки.

7 июня Иноуэ нокаутировал Донэйра и объединил три чемпионских пояса в легчайшем весе. Он лишил филиппинского боксера титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). До встречи с Донэйром у японца уже были пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

На счету Иноуэ 23 победы и ни одного поражения. 20 поединков он завершил нокаутом.