Украина отказалась менять позицию по морским портам после слов Лаврова

МИД Украины заявил, что позиция страны по вопросу морских портов останется неизменной

Для работы морских портов страны требуется военная техника и патрулирование в Черном море, позиция Киева по этому вопросу остается неизменной, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова приводит ТАСС.

«Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуются военная техника для защиты береговой линии и военные корабли для патрулирования экспортных путей в Черном море», — сказал он. Николенко также отметил, что Киев опасается того, что зерновые коридоры могут будут использованы для нападения на юг Украины.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова гарантировать, что в случае разблокировки украинских портов для вывоза зерна не воспользуется ситуацией в целях спецоперации. Он подчеркнул, что эти гарантии даны президентом России Владимиром Путиным и их можно оформить.

Кроме того, министр указал на то, что Россия готова обсуждать кризис с поставками зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Украины, Турции и ООН.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потребовал вывести российский флот из украинских территориальных вод для начала экспорта зерна. Гарантии Москвы он назвал недостаточными.