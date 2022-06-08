Американский сенатор сравнил цены на кокаин и бензин

Сенатор Джон Кеннеди заявил, что в Луизиане выгоднее покупать кокаин вместо бензина

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что в его штате бензин настолько дорог, что выгоднее закупаться кокаином. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский законотворец отметил неспособность президента Джо Байдена совладать с взлетевшими ценами на топливо. «Цена бензина так высока, что будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду», — сказал он.

В настоящее время средняя розничная цена бензина в Луизиане составляет 4,495 доллара за галлон (3,785 литра). При этом в среднем по стране топливо стоит в районе 4,955 доллара за галлон.

4 июня Американская автомобильная ассоциация подсчитала, что бензин на автозаправках в США подорожал вдвое со дня инаугурации президента страны Джо Байдена. По данным организации, средняя стоимость бензина марки Regular обновила исторический максимум. В январе 2021 года, когда Байден вступил в должность, этот показатель составлял 2,38 доллара (150 рублей) за галлон.

В конце марта президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Он назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.