Сенатор Косачев заявил, что на Украине не получится установить главенство одной нации

Большая часть стран Евросоюза имеет в своем составе национальные меньшинства на подчиненном положении, такую же модель хотели реализовать на Украине. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, среди наиболее многонациональных государств наряду с Индией, Китаем, Бразилией и Турцией выделяется Россия. В Европе большинство стран — моноэтничные, там насаждение языка, культуры и традиций титульной нации стало стратегией. «Но то, что удалось сделать в прошлые века тем же Франции или Польше, не получается совершить их прилежным ученикам в XXI веке», — подчеркнул он.

Косачев добавил, что украинский кризис, который перерос в конфликт, начинался с лозунга «Украина — для украинцев». Однако там не получится установить моноэтничность на европейский манер, так как есть внешняя поликультурная сила — россияне.

Ранее сенатор заявил, что в странах Запада накапливается осознание новых реальностей, в которых Россию нельзя игнорировать или «отменять». По его мнению, примером этого служит высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который сказал, что между Москвой и Киевом нужно добиваться компромиссов, в том числе и по вопросам территорий.