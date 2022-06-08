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Мужчина предложил партнерше назвать сына в честь кота и разозлил ее

Daily Mirror: мужчина предложил беременной партнерше назвать сына в честь его кота

Фото: unsplash

Мужчина предложил беременной партнерше назвать будущего ребенка в честь кота и разозлил ее. Своей историей женщина поделилась в посте на сайте Reddit, на который обратили внимание в Daily Mirror.

Автор поста написала, что уже пять лет состоит в отношениях. Недавно она узнала, что беременна. Когда выяснилось, что родится мальчик, пара начала выбирать имя.

Мужчина предложил назвать сына Максом. Женщине это не очень понравилось, но она согласилась добавить этот вариант в список и вернуться к нему позже. Позднее ей позвонила сестра избранника и рассказала неожиданные подробности об этом имени. Оказалось, что Максом звали кота, которого ее возлюбленный завел вместе с бывшей невестой. Когда пара рассталась, мужчина больше никогда его не видел и очень по нему скучал.

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Эта новость разозлила автора поста. Ей не хотелось называть ребенка в честь чужого кота, тем более связанного с бывшей возлюбленной ее партнера. Она поделилась с ним своими переживаниями, но в ответ получила обвинение в излишней эмоциональности. Мужчина предположил, что ей просто не нравится имя и поэтому она ищет способы убрать его из списка.

«Думаю, здесь дело не в бывшей девушке, а в том, что ваш партнер действительно не может смириться с потерей кота», — прокомментировал один из пользователей. Другой добавил: «Это странно. Помните, что вы не обязаны соглашаться на имена, которые кажутся вам неподходящими или неприемлемым».

Ранее сообщалось, что мужчина случайно предложил жене назвать будущего ребенка в честь знаменитого серийного убийцы и возмутил ее. Женщина поделилась своими сомнениями и переживаниями с мужем, но тот все равно расстроился и не понял ее.

Что делать?


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Евгения Черкасова
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