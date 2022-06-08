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Россиянин попал под следствие после оправдывающих преступления нацистов постов

Против жителя Красноярска возбудили дело об оправдании преступлений нацистов после постов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела после публикации одобрительных постов в соцсетях о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в краевой прокуратуре.

В отношении мужчины была проведена проверка, материалы которой были направлены в следственные органы. В итоге возбуждено дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По данным прокуратуры, красноярец поделился в соцсетях положительной оценкой нацистов, которые сжигали людей во время Великой Отечественной войны.

19 мая в Норильске арестовали 18-летнего местного жителя, являющегося приверженцем запрещенного в России украинского движения «Правый сектор». Он разместил в соцсетях видео с сожжением георгиевской ленты. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы России публично».

19 апреля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленточку к символам воинской славы. В случае его принятия, любые попытки осквернения ленты будут подлежать уголовной или административной ответственности. Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что этот символ воинской славы все чаще подвергается нападкам и нуждается в дополнительной защите.

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Любовь Ширижик
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