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В России захотели наказывать за осквернение георгиевской ленты

ЕР внесла в Думу законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленточку к символам воинской славы. Об этом сообщает ТАСС.

В случае его принятия, любые попытки осквернения ленты будут подлежать уголовной или административной ответственности. Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что этот символ воинской славы все чаще подвергается нападкам и нуждается в дополнительной защите.

«В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — заявил он.

Ранее в Германии неизвестные осквернили мемориал воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Злоумышленники нанесли надписи на арку входной группы мемориала. Посольство России в Германии направило ноту протеста из-за инцидента. Расследованием дела занялся Следственный комитет.

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Роман Кирьянов
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