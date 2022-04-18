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Россия выразила протест Германии из-за осквернения мемориала в Трептов-парке

Посольство России направило ФРГ ноту протеста из-за осквернения мемориала в Трептов-парке

Фото: Paul Zinken / Globallookpress.com

Посольство России в Германии направило немецким властям ноту протеста из-за осквернения мемориала воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Об этом сообщает ТАСС.

Российское диппредставительство сообщило, что Москва возмущена «очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке». «На входной портал, являющийся составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи», — пояснили в посольстве.

«Незамедлительно проинформировали об инциденте германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности», — заявили в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что расследование дела взяла на себя государственная защита, ответственная за политические преступления, при Государственном управлении уголовной полиции (LKA). Берлинские правоохранители ужесточили меры защиты мемориала, а также других памятных мест.

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Николай Чигасов
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