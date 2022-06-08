Парикмахер перечислил лучшие челки для каждого типа лица

Парикмахер Хершесон заявил, что обладательницам высокого лба подойдут густые челки

Британский парикмахер перечислил удачные челки для каждого типа лица. Интервью с ним опубликовано на сайте журнала Glamour.

Владелец лондонского салона красоты Hershesons Люк Хершесон рассказал, что при стрижке челки важно учитывать не форму лица, а размер лба. Так, например, обладательницам низкого лба лучше всего подойдут косые или отросшие, но обязательно обрамляющие лицо челки. «Волосы не должны закрывать лоб, иначе вы будете выглядеть полными», — уточнил эксперт.

В то же время владелицам высокого лба стилист рекомендует присмотреться к густым и пышным челкам, поскольку такие черты лица позволяют ходить практически с любой прической. «Круглолицым женщинам, как правило, больше подходят челки-шторки, а вытянутое лицо выгодно подчеркнут удлиненные пряди у лица», — заявил специалист.

По словам Хершесона, необходимо показывать мастеру фотографию желаемой стрижки, чтобы избежать неприятных ситуаций. «И все же я советую прислушиваться к парикмахерам, которые точно подскажут, какая челка только украсит, а не испортит вашу внешность», — заключил мужчина.

В апреле стилисты также раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.