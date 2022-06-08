Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении батареи РСЗО «Ураган» в районе Харькова

МО РФ: российские военные уничтожили украинские батареи РСЗО «Ураган» в районе Харькова

Фото: РИА Новости

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования поразили два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Харькова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в районах Малиновки Харьковской области, а также Спорное Донецкой народной республики (ДНР) и Звановка Луганской народной республики (ЛНР) были уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами.

Кроме того, в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области было уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ несут значительные потери в ходе специальной военной операции России по защите республик Донбасса. Так, за три дня освобождения Святогорска в ДНР украинская армия потеряла свыше 300 военнослужащих.

Время роста

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило о существенных потерях ВСУ в Донбассе
Приостановку договора о морском промысле между Россией и Японией объяснили
Собчак возмутила кража ее карты отрывающихся «Макдоналдсов» в Москве
Apple обвинили в краже технологий у Xiaomi
Мэттью МакКонахи призвал усилить контроль за оборотом оружия в США
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Трехлетний россиянин получил ожоги тела из-за муравьиной кислоты
67-летний бывший президент Франции женился на любовнице
Кассирша забрала у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с деньгами через окно
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.