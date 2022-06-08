Минобороны сообщило об уничтожении батареи РСЗО «Ураган» в районе Харькова

МО РФ: российские военные уничтожили украинские батареи РСЗО «Ураган» в районе Харькова

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования поразили два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Харькова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в районах Малиновки Харьковской области, а также Спорное Донецкой народной республики (ДНР) и Звановка Луганской народной республики (ЛНР) были уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами.

Кроме того, в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области было уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ несут значительные потери в ходе специальной военной операции России по защите республик Донбасса. Так, за три дня освобождения Святогорска в ДНР украинская армия потеряла свыше 300 военнослужащих.