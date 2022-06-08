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Минобороны сообщило о потерях украинской армии при освобождении Святогорска

Минобороны: за три дня освобождения Святогорска в ДНР уничтожены свыше 300 бойцов ВСУ

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса. В частности, за три дня освобождения Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР) украинская армия потеряла более 300 военных. О потерях ВСУ журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за три дня боевых действий в городе ликвидировано шесть украинских танков и 15 боевых бронированных машин разных типов. Также уничтожены 36 орудий полевой артиллерии минометов, добавил Конашенков.

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В оборонном ведомстве также доложили, что российские военные ликвидировали четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и 20 единиц автомобильной техники ВСУ.

7 июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о контроле на Святогорском. Он сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль значительную часть Донецкой и Луганской народных республик. Так, территория ЛНР, по утверждению министра, освобождена на 97 процентов.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 5 июня глава государства пригрозил Киеву ударами по новым объектам в случае, если западные страны поставят на Украину дальнобойные ракеты.

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Анастасия Шейкина
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