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Путин пригрозил Украине ударами по новым объектам при поставках дальних ракет

Путин предупредил об ударах по новым объектам при поставках Украине дальнобойных ракет

Фото: РИА Новости

Россия сделает выводы в том случае, если западные страны поставят на Украину дальнобойные ракеты, и нанесет удары по тем украинским объектам, по которым еще не наносила. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что заявки Киева, вероятнее всего, связаны с желанием восполнить потери боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом, судя по заявлениям США, речь идет о ракетах дальностью 45-70 километров, аналогичных советским и российским «Градам», «Смерчам» и «Ураганам».

По словам главы государства, если Вашингтон передаст Украине ракеты большой дальности, ответ России обязательно последует.

«Если они будут, и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал Путин.

Ранее российский лидер назвал в высшей степени эффективное оружие против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, речь идет о зенитных ракетных комплексах «Бук», «Тор» и зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь».

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Варвара Кошечкина
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