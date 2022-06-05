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Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников

Путин назвал «Бук», «Тор» и «Панцирь» в высшей степени эффективными против украинских БПЛА

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал в высшей степени эффективное оружие против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, речь идет о зенитных ракетных комплексах «Бук», «Тор» и зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь».

Глава государства также указал, что все разведывательные беспилотники, используемые украинскими военными — иностранного производства. Он подчеркнул, что Запад применял БПЛА над Черным морем еще до начала российской спецоперации.

В том же интервью Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок западного вооружения Киеву — по его мнению, это делается из желания затянуть конфликт на Украине.

1 июня стало известно о передаче Украине 11-го пакета военной помощи со стороны США. В него, кроме прочего, вошли реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 700 миллионов долларов.

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Варвара Кошечкина
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