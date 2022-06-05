Путин назвал цель «возни» с поставками западного вооружения Киеву

Путин назвал целью «возни» с поставками оружия Киеву желание затянуть конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок западного вооружения Киеву — по его мнению, это делается из желания затянуть конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства также прокомментировал возможные поставки на Украину дальнобойных ракет для использования в ракетных системах. По словам президента, России есть чем ответить.

«Если они будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал Путин.

В том же интервью президент рассказал об успешной работе отечественных систем противовоздушной обороны против западных вооружений, заявив, что российские средства ПВО «щелкают их как орехи».

1 июня стало известно о передаче Украине 11-го пакета военной помощи со стороны США. В него, кроме прочего, вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 700 миллионов долларов.