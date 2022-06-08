МВД России выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД

МВД выступило против наказания для инспекторов ГИБДД за незаконное выписывание штрафов

Министерство внутренних дел (МВД) России выступает против законопроекта об административной ответственности для инспекторов ГИБДД за незаконное выписывание штрафов из-за того, что санкции за подобные правонарушения уже предусмотрены в законодательстве, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МВД объяснили, что за совершение противоправных действий должностные лица могут быть наказаны согласно Федеральному закону «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и в соответствии с КоАП.

По каждому выявленному случаю проводится служебная проверка. «По результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования», — пояснили в министерстве.

В Госдуму России ранее внесли законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов.

В апреле в России предложили рассылать штрафы с камер пешеходам и велосипедистам.