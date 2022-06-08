Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

МВД России выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД

МВД выступило против наказания для инспекторов ГИБДД за незаконное выписывание штрафов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство внутренних дел (МВД) России выступает против законопроекта об административной ответственности для инспекторов ГИБДД за незаконное выписывание штрафов из-за того, что санкции за подобные правонарушения уже предусмотрены в законодательстве, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МВД объяснили, что за совершение противоправных действий должностные лица могут быть наказаны согласно Федеральному закону «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и в соответствии с КоАП.

По каждому выявленному случаю проводится служебная проверка. «По результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования», — пояснили в министерстве.

В Госдуму России ранее внесли законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов.

В апреле в России предложили рассылать штрафы с камер пешеходам и велосипедистам.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США предложили российскому послу осудить политику Путина
В Мосбирже объяснили формирование курса рубля
Канада и США усилят экспортный контроль товаров и технологий из-за России
Украина захотела купить израильский «Железный купол»
В Мелитополе заявили о решенной проблеме незаконного оружия
Стало известно о минимальной стоимости аренды квартир в центре Москвы
Стало известно о разногласиях между офисом Зеленского и украинскими военными
Россия назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью
Раскрыты причины укрепления рубля
Стало известно местонахождение оставшегося без работы Познера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.