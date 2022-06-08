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Фанаты раскрыли боксеру непристойный смысл его татуировки на другом языке

Фанаты указали боксеру Джимми Вьено на ошибку в слове, сделавшую нецензурной его тату

Фото: @jimmy_vienot

Фанаты указали французскому бойцу муай-тай Джимми Вьено на ошибку в его татуировке на другом языке, которая сделала ее нецензурной. На соответствующий пост в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) боксера обратило внимание издание Daily Star.

Спортсмен поделился в соцсети снимком, на котором показал нанесенную на предплечье надпись, выполненную тайскими буквами. Отмечается, что таким образом мужчина хотел выразить признательность родине боевого искусства, которым он занимается.

Однако поклонники заметили, что в одном из слов была допущена ошибка, и раскрыли Вьено подлинный смысл фразы, которая оказалась непристойной. «Это означает "тайский ***"», «Вот так одна небольшая оплошность может изменить весь смысл», «Иди и сожги тату-салон», — прокомментировали они.

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Как боец поступит с татуировкой после полученной информации, пока не известно.

В мае американскую девушку-бойца смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант высмеяли в сети из-за ошибки в новой татуировке. Она показала свои кулаки, на которых было написано выражение: «Сердце воина, душа льва» (Heart of a Warrior, Soul of a Lion). При этом пользователи отметили, что слова в указанной фразе расположены в неправильном порядке.

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Алина Гостева
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