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Секс-символ MMA стала объектом шуток в сети из-за ошибки в новой татуировке

Mirror: рестлершу Ванзант высмеяли в сети из-за неправильного порядка слов в новом тату

Фото: @paigevanzant

Американскую девушку-бойца смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант высмеяли в сети из-за ошибки в новой татуировке. На соответствующее видео в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Mirror.

На размещенных кадрах секс-символ продемонстрировала процесс нанесения рисунка в студии, а также конечный результат процедуры. Она показала свои кулаки, на которых было написано выражение: «Сердце воина, душа льва» (Heart of a Warrior, Soul of a Lion). Данное тату рестлерша посвятила своей карьере, однако из-за него стала объектом шуток.

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Пользователи неблагосклонно отнеслись к татуировке Ванзант, отметив, что слова в указанной фразе расположены в неправильном порядке. Кроме того, юзеры предположили, что решиться на подобное изменение внешности девушка могла вследствие спора. «Разве говорят не так: "Сердце льва, душа воина"?», «Это самая глупая татуировка на свете! Мастеру должно быть стыдно за то, что он сделал ее тебе», «Вероятно, она проиграла пари и должна была набить подобное нелепое тату», «Это войдет в список пяти самых глупых татуировок, которые я когда-либо видел. Я разочарован», — отметили пользователи в комментариях под публикацией.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC — промоушене, проводящем турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой организации она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, которую побеждала в UFC.

В январе Пейдж Ванзант опубликовала фото в откровенном наряде. На снимке секс-символ ММА позировала в сером боди с глубоким декольте. Фотография 27-летней девушки восхитила фанатов — ее пост набрал более 70 тысяч лайков.

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Алина Гостева
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