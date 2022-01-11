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Декольте девушки-бойца ММА восхитило фанатов

Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенное фото в наряде с глубоким декольте

Фото: @paigevanzant

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант опубликовала новое фото в откровенном наряде. Пост доступен в Instagram спортсменки.

На снимке секс-символ ММА запечатлена в сером боди с глубоким декольте. Фотография 27-летней девушки восхитила фанатов. Пост набрал более 70 тысяч лайков.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она регулярно публикует откровенные фото в социальных сетях. 30 декабря американка поделилась снимком, на котором позирует в белом топе с декольте.

После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC — промоушене, проводящем турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой организации она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, которую побеждала в UFC.

Дарья Коршунова
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