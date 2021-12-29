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Спорт

Декольте секс-символа ММА восхитило фанатов

Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенное фото в топе с глубоким декольте

Фото: @paigevanzant

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант опубликовала новое откровенное фото. Пост доступен в Instagram спортсменки.

На снимке секс-символ ММА позирует в белом топе с глубоким декольте. Фотография 27-летней девушки восхитила фанатов. За 16 часов после публикации пост набрал более 35 тысяч лайков.

5 декабря американка предстала перед фанатами в леопардовом бикини. Публикация набрала более 88 тысяч лайков.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она регулярно публикует откровенные фото в социальных сетях.

После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC — промоушене, проводящем турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой организации она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, которую побеждала в UFC.

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Дарья Коршунова
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