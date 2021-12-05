Секс-символ MMA восхитила фанатов новым откровенным фото

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант опубликовала новое откровенное фото. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Снимок 27-летней девушки восхитил фанатов. Всего за два часа после публикации пост набрал более 43 тысячи лайков. На фото девушка позирует в желтом купальнике-бикини.

29 ноября американка предстала перед фанатами в леопардовом бикини. Публикация набрала более 146 тысяч лайков.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она регулярно публикует откровенные фото в социальных сетях.

После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC — промоушене, проводящем турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой организации она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, которую побеждала в UFC.