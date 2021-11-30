Секс-символ MMA снялась в леопардовом бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант разместила откровенные снимки. Пост доступен в Instagram.

27-летняя американка предстала перед фанатами в леопардовом бикини. За час с момента публикации снимки набрали больше 49 тысяч лайков.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка запомнилась фанатам по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и регулярной публикацией откровенных фото в социальных сетях.

После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC, где проходят турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой промоушена она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, с которой пересекалась в UFC.

Американка также участвовала в различных телешоу — «Танцы со звездами» и Chopped.