Владимиро-Суздальский музей-заповедник и нацпарк представят новый турмаршрут

Нацпарк «Мещера» и Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустят новый турмаршрут

Владимиро-Суздальский музей-заповедник и нацпарк «Мещера» готовятся представить новый маршрут. Как уточняет ТАСС, представители парка и музея уже подписали соглашение о сотрудничестве и планируют совместно проводить культурные и образовательные программы, а также организовывать музейные и полевые исследования.

Рассказывая о планах на ближайшее будущее, директор нацпарка Сергей Теплухов указал, что представители «Мещеры» и музея-заповедника в этом году представят однодневный маршрут, охватывающий объекты Гусь-Хрустального, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и нацпарка «Мещера». «В планах — запуск двухдневных маршрутов», — добавил собеседник агентства.

Оценивая перспективы взаимодействия с нацпарком, и.о. гендиректора музея-заповедника Сергей Рыбаков подчеркнул, что тем для сотрудничества между культурными учреждениями очень много. По его словам, стороны могут совместно разрабатывать научно-исследовательское направление, сотрудничать в сфере экспозиционной деятельности, заниматься просветительской деятельностью и обучением. «И, конечно, большие надежды мы возлагаем на туристическую деятельность», — заключил Рыбаков.

В апреле сообщалось, что национальному парку «Мещера» в этом году исполнилось 30 лет. Уточнялось, что парк был основан в апреле 1992 года. Сейчас его площадь составляет 300 тысяч гектаров. На территории заказника растут более 60 редких видов растений и обитает 73 вида краснокнижных животных.